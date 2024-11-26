Российская пенсионерка ради борьбы с киберпреступниками продала жилье

В Туле пенсионерка продала жилье, поверив, что борется с киберпреступниками

70-летняя жительница Тулы попрощалась с квартирой после разговора с мошенниками. Женщина поверила, что это необходимо для борьбы с киберпреступностью, передает пресс-служба областной прокуратуры.

С пенсионеркой установили контакт в мессенджере. Через приложение ей поступил звонок от подставного сотрудника МФЦ, который предложил ей получить льготу на оплату электричества. Для ее оформления собеседник попросил произнести номер СНИЛС — сказав его, горожанка вовлекла себя в мошенническую схему. Положив трубку, она получила сообщение о том, что общалась с махинатором. Чтобы предотвратить его действия, предлагалось позвонить в Роспотребнадзор по указанному в СМС номеру.

Трубку взяли злоумышленники. Представившись сотрудниками Роспотребнадзора и силовых органов, они попросили у пенсионерки помощи в задержании киберпреступников. Ради этого лжеправоохранители убедили россиянку продать квартиру, а выручку перечислить на «безопасный» счет. Женщина согласилась и провела сделку. Более трех миллионов рублей, заработанных от продажи жилья, поступили на указанные аферистами реквизиты.

Что скрывалось за «помощью следствию», поняли только родственники пенсионерки. Они обратились в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее, поверив увещеваниям мошенников, потерял 16 миллионов рублей житель Башкирии. Исполняя требования мошенников, он продал автомобиль и взял кредит под залог квартиры.