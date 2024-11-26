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10:03, 26 ноября 2024Интернет и СМИ

У блогера Хованского начали отказывать ноги

Блогер Юрий Хованский сообщил, что у него начали отказывать ноги
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал «Печень Ховы»

Популярный российский блогер и стример Юрий Хованский заявил, что у него начали отказывать ноги. Об этом, а также о том, что они с женой решили развестись, он сообщил в своем Telegram-канале.

Хованский опубликовал фото с медицинской иглой для забора крови в руке. «Короче, я опять приехал. Ожидал, что первой в моей жизни отъедет печень, но в итоге начали отказывать ноги», — написал он.

По словам блогера, он сдал ряд анализов и подозревает у себя алкогольную полинейропатию. Хованский добавил, что в случае если этот диагноз подтвердится, ему придется до конца жизни перестать злоупотреблять алкоголем.

Он также отметил, что в последнее время из-за употребления снюса у него началась постоянная рвота желчью. «А, ну еще вишенка на торте — мы с женой разводимся», — заключил стример.

Хованский летом 2023 года сыграл свадьбу со своей девушкой Ксенией. За год до этого пара переехала в Сербию.

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