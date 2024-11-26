Украина попыталась атаковать российский регион

МО России: система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

Украина попыталась атаковать один из российских регионов с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Это следует из сообщения Министерства обороны (МО) России, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны не уточнили, по какому региону был запущен БПЛА, однако рассказали, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила его в небе над Белгородской областью.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — рассказали в МО.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 26 ноября, ВСУ пытались атаковать территорию России десятками беспилотников. Больше всего дронов — 24 — перехватили в Ростовской области. Еще пять сбили над Брянской областью, по три — над Белгородской и Курской, два — над Крымом, по одному — над Орловской и Воронежской областями.