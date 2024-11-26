Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:06, 26 ноября 2024Мир

В Европе рассказали о травмирующем взаимодействии чиновников НАТО с Трампом

Доменак: взаимодействие с Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает панику
Семен Александров (редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Необходимое взаимодействие с избранным президентом США Дональдом Трампом травмирует чиновников НАТО и вызывает у них панику. Об этом рассказала бывший постоянный представитель Франции при Североатлантическом альянсе Мюриэль Доменак, сообщает The Washington Post (WP).

«Они по праву травмированы, но не признаются в этом публично. Они говорят о "защите от Трампа", но на самом деле испытывают панику», — заявила она.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что союзники США по Североатлантическому альянсу на Международном форуме по безопасности в Галифаксе пытались убедить друг друга, что при избранном американском президенте «все будет хорошо», из-за чего конференция была похожа на «сеанс терапии».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине анонсировали новое контрнаступление ВСУ

      Раненый боец СВО купил Porsche, наклеил на него знак «Вагнера» и устроил гонки с полицией

      Глава МИД Эстонии рассказал о важности выполнения решений МУС по аресту Нетаньяху

      Врач раскрыла единственный правильный способ выдавливать прыщи дома

      Одна из стран ЕС предложила площадку для мирных переговоров по Украине

      Россия ввела санкции против 30 граждан Британии

      В российском поселке жильцам затопленного дома пришлось плавать по подвалу на лодке

      Аренда квартир стала рекордно дорого обходиться москвичам

      Полицейские огни вызвали «припадок» у беспилотников

      Россия не смогла получить место в совете ОЗХО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше