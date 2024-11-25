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09:47, 25 ноября 2024Мир

На Западе провели «сеанс терапии» для стран НАТО из-за Трампа

Politico: страны НАТО убеждали друг друга, что при Трампе все будет хорошо
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Союзники США по Североатлантическому альянсу на Международном форуме по безопасности в Галифаксе пытались убедить друг друга, что при избранном американском президенте Дональде Трампе «все будет хорошо», из-за чего конференция была похожа на «сеанс терапии». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Двухпартийная группа членов Конгресса США прибыла в Галифакс, чтобы попытаться успокоить нервничающих союзников по НАТО, однако из-за неизвестности, будет ли новая американская администрация продолжать помощь Украине, а также из-за вопроса возможных новых требований Трампа об увеличении расходов на оборону в Европе, им пришлось тяжело поработать (...) За кулисами мероприятие было больше похоже на сеанс терапии», — передает издание.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что «не знает», каким будет план дальнейших действий по украинскому конфликту, поэтому альянсу «придется подождать», когда администрация Трампа официально вступит в должность 20 января 2025 года.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Даррелл Исса потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена объяснить «сеансы плача» у психологов для сотрудников Госдепа после победы Трампа на выборах президента США.

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