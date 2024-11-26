В Госдуме предупредили россиян об опасности резкого снижения ключевой ставки

Эксперт Госдумы Тумин: резкое снижение ключевой ставки спровоцирует скачок цен

Резкое снижение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) может спровоцировать скачок потребительских цен в России. Об этом риске предупредил россиян член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Как пояснил эксперт, стремительное снижение ключевой ставки на 5-10 процентных пунктов (п.п.), до 11-16 процентов годовых, спровоцирует «немедленный» скачок цен во всех сегментах российской экономики и разгонит в еще большей степени инфляцию, «так как предложение не будет успевать за спросом». С учетом этого регулятор вряд ли решится стремительно снизить ставку в 2025 году, предположил эксперт.