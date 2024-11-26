Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:07, 26 ноября 2024Экономика

В Госдуме предупредили россиян об опасности резкого снижения ключевой ставки

Эксперт Госдумы Тумин: резкое снижение ключевой ставки спровоцирует скачок цен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Резкое снижение ключевой ставки руководством Центробанка (ЦБ) может спровоцировать скачок потребительских цен в России. Об этом риске предупредил россиян член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерий Тумин. Его слова приводит «Газета.Ru».

Как пояснил эксперт, стремительное снижение ключевой ставки на 5-10 процентных пунктов (п.п.), до 11-16 процентов годовых, спровоцирует «немедленный» скачок цен во всех сегментах российской экономики и разгонит в еще большей степени инфляцию, «так как предложение не будет успевать за спросом». С учетом этого регулятор вряд ли решится стремительно снизить ставку в 2025 году, предположил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Не дочитали доктрину». Захарова отреагировала на обсуждение в НАТО превентивных ударов по России

      Рогов рассказал о зачистке российскими военными «огневого мешка» у Курахово

      В Госдуме предупредили россиян об опасности резкого снижения ключевой ставки

      Украинский дезертир получил российский паспорт

      С россиян захотели взыскать более десятков миллиардов рублей налоговых долгов

      Эскортница раскрыла современные требования к секс-работе

      Мужчина снял носок и сделал неприятное открытие о здоровье

      Сотруднику НИИ Минобороны дали 1,5 года за установку пиратской Windows

      Володин раскрыл подробности законопроекта о знании русского языка для детей мигрантов

      Российские военные продвинулись на купянском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше