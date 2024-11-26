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10:50, 26 ноября 2024Экономика

Казахстан резко нарастит поставки нефти в обход России

Глава Минэнерго Казахстана заявил о росте экспорта нефти в обход России в 13 раз
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В следующем году Казахстан собирается в 13 раз увеличить объем экспорта нефти по маршруту через Баку, Тбилиси и Джейхан — с 1,5 миллиона тонн до 20 миллионов. Об этом в парламенте заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает Reuters.

По его словам, страна собирается наращивать добычу, а заинтересованность в постепенном росте поставок через Каспийское море, что позволяет исключить Россию из числа посредников, есть и со стороны Азербайджана.

В настоящее время через российскую территорию проходит более 80 процентов казахстанской нефти, отправляемой на экспорт. В текущем году по трубе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отправят 55,4 миллиона тонн, а ещё 8,6 миллиона — по маршруту Атырау — Самара. Если объявленные планы удастся реализовать, то доля сократится до примерно двух третей.

Ранее автор Bloomberg Хавьер Блас предположил, что в следующем году Казахстан станет головной болью для ОПЕК+, поскольку на фоне серьезных инвестиций в нефтедобычу в прошлые годы попытается нарастить экспорт. Картель и его союзники регулярно сталкиваются с такой проблемой, в прошлые годы в роли внутренних врагов выступали Алжир, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты.

Стоимость январского фьючерса на баррель нефти Brent по состоянию на утро 26 ноября находится в районе 72,4 доллара. Накануне нефтяные котировки серьезно снизились из-за возможности заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и Ливаном, что снизило бы напряженность на Ближнем Востоке.

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