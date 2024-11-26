В России еще одна лисица похвасталась на камеру добычей

В нацпарке «Земля леопарда» лисица похвасталась на камеру добычей

В России еще одна лисица похвасталась на камеру добычей. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал нацпарка «Земля леопарда».

Фотоловушка зафиксировала ночную охоту лисицы. В размещенном ролике видно, что она держит в пасти колонка. «Закон природы: не умеешь бегать быстрее, чем твои лесные "соседи" — больше не побегаешь», — подписали видео специалисты.

Кроме того, они уточнили, что помимо колонка, в лисий рацион входят мышевидные грызуны, зайцы, рыба, насекомые, черви, птицы, а также ягоды.

Ранее лисица похвасталась на камеру трофеями после охоты в Саяно-Шушенском заповеднике. Тогда камера запечатлела, как животное попозировало перед объективом, держа птицу в пасти.