Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:12, 26 ноября 2024Наука и техника

В России испытали «Горыныча 2.0»

«Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0». Об этом со ссылкой на куратора всероссийского проекта «Архангел» Виталия Романова сообщает ТАСС.

«Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз. Дроны заполняются всевозможной различной смесью, от модернизации которой зависит конечное применение», — сказал Романов.

По его словам, целями дрона выступают украинские беспилотники, управляемые спутниковой связью и по оптоволокну. Также изделие может использоваться при разминировании и плановом поджоге поверхностей.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Испытания изделия, создаваемого в течение нескольких месяцев крымскими специалистами, проведены при поддержке отряда «Барс-Сармат».

В феврале «Российская газета» обратила внимание на распространяемый в сети ролик с испытаниями вооруженного огнеметом квадрокоптера.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ использовали новые дроны для удара по России. Чем опасны и на что способны американские Switchblade?

      Тысячи протестующих пакистанцев прорвали баррикады вокруг столицы и столкнулись с полицией

      Стало известно о последствиях штормового ветра во Владивостоке

      В ЕС назвали помощь Украине недостаточной для изменения ситуации на поле боя

      Российская пенсионерка пришла в аэропорт за посылкой из Таиланда и была задержана

      Россиянина лишили «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      Российская соцсеть сократила уровень токсичности в комментариях

      В Кремле выразили беспокойство из-за продолжения эскалации уходящей администрацией Байдена

      В Кремле пообещали сообщить о решении по исключению «Талибана» из списка террористов

      Россиянам назвали простые правила профилактики инфаркта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше