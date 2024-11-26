В России испытали «Горыныча 2.0»

«Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0»

Центр компетенций «Крымский беспилотник» успешно испытал дрон с огнеметом «Горыныч 2.0». Об этом со ссылкой на куратора всероссийского проекта «Архангел» Виталия Романова сообщает ТАСС.

«Беспилотник выбрасывает мощную струю зажигательной смеси, огнемет может быть применен множество раз. Дроны заполняются всевозможной различной смесью, от модернизации которой зависит конечное применение», — сказал Романов.

По его словам, целями дрона выступают украинские беспилотники, управляемые спутниковой связью и по оптоволокну. Также изделие может использоваться при разминировании и плановом поджоге поверхностей.

Испытания изделия, создаваемого в течение нескольких месяцев крымскими специалистами, проведены при поддержке отряда «Барс-Сармат».

В феврале «Российская газета» обратила внимание на распространяемый в сети ролик с испытаниями вооруженного огнеметом квадрокоптера.