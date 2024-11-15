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16:38, 15 ноября 2024Наука и техника

В России испытали дрон с огнеметом

В России испытали вооруженный огнеметом FPV-дрон
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: РГ | Русское оружие / vk.com

Вооруженный огнеметом квадрокоптер испытали в России. На соответствующий ролик обратила внимание «Российская газета».

На видео изображен FPV-дрон с огнеметом в нижней части корпуса. Вооружение позволяет дистанционно поражать укрепления, живую силу и технику противника струей зажигательной смеси длиной несколько метров.

В публикации подчеркнули, что огнеметный дрон можно повторно использовать после перезарядки.

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В сентябре в конструкторском бюро «Гортензия» рассказали об испытаниях FPV-дрона, оснащенного противотанковым гранатометом РПГ-26 «Аглень» с системой донаведения. БПЛА может вести огонь с высоты 100-150 метров.

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