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04:30, 29 сентября 2024Наука и техника

В России испытают «Гортензию» с гранатометом

КБ «Гортензия» испытает FPV-дрон с противотанковым гранатометом РПГ-26

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские специалисты проводят испытания FPV-дрона «Гортензия», оснащенного противотанковым гранатометом РПГ-26 «Аглень» с системой донаведения. Об этом сообщили в конструкторском бюро «Гортензия», передает ТАСС.

«Наш дрон "Гортензия" является носителем, к нему подвешен гранатомет РПГ-26 "Аглень". Одно из преимуществ аппарата — разведнедоступная связь, основанная на новых физических принципах, ее почти невозможно обнаружить и заглушить существующими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — рассказали в бюро.

Там отметили, что для подавления аппарата с таким типом связи потребуются дорогостоящие комплексы РЭБ, которые выпускают в единичных экземплярах. В зонах с неустойчивой связью «Гортензия» способна поражать цели в полуавтоматическом режиме.

Аппарат может стрелять с высоты 100-150 метров. Оператору необходимо захватить цель, а дрон в автоматическом режиме выполняет донаведение и совершает прицельный выстрел. После этого «Гортензия» сбрасывает отработанный контейнер и уходит на перезарядку.

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В КБ уточнили, что беспилотник с РПГ планируют использовать для уничтожения бронетехники, опорных пунктов и других объектов противника. Там добавили, что аппарат планируют испытать с другими типами ручных гранатометов.

Ранее в сентябре издание Forbes писало, что российский квадрокоптер с противотанковым гранатометом РПГ-26 позволит поражать цели на большой дальности, не заходя в зону действия средств РЭБ.

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      Даниил Иринин
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