В России создали полуавтоматическую винтовку «Титан»

«Известия»: российская компания SWC создала полуавтоматическую винтовку «Титан»

Российская компания SWC создала полуавтоматическую винтовку «Титан», предназначенную для использования силами специального назначения. Об этом сообщает газета «Известия».

Винтовка калибра .308 похожа на немецкое изделие Heckler & Koch — 417, однако легче его и оснащена шестипозиционным газорегулятором. Новое оружие уже используется в зоне специальной военной операции в качестве снайперского или штурмового средства.

«Военные в своих отзывах отмечают надежность конструкции, точность, кучность», — заявили в компании-производителе.

В октябре газета сообщила, что новую винтовку STM-308, которая может стать заменой снайперской винтовки Драгунова (СВД), разработали в России.