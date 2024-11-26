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13:31, 26 ноября 2024Наука и техника

В России создали полуавтоматическую винтовку «Титан»

«Известия»: российская компания SWC создала полуавтоматическую винтовку «Титан»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: пресс-служба компании SWC

Российская компания SWC создала полуавтоматическую винтовку «Титан», предназначенную для использования силами специального назначения. Об этом сообщает газета «Известия».

Винтовка калибра .308 похожа на немецкое изделие Heckler & Koch — 417, однако легче его и оснащена шестипозиционным газорегулятором. Новое оружие уже используется в зоне специальной военной операции в качестве снайперского или штурмового средства.

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«Военные в своих отзывах отмечают надежность конструкции, точность, кучность», — заявили в компании-производителе.

В октябре газета сообщила, что новую винтовку STM-308, которая может стать заменой снайперской винтовки Драгунова (СВД), разработали в России.

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