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16:09, 26 ноября 2024Россия

В России высказались об оттоке мигрантов из страны

Депутат Бессараб: нелегальные мигранты не приносили пользы экономике
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Россия не вводила новых требований к трудовым мигрантам, но ужесточила исполнение уже существовавших нормативов, сказала в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что нелегальные мигранты не приносили пользы экономике страны, потому и их отсутствие не окажет негативного влияния.

«У нас всегда были требования к качеству трудовых мигрантов. К примеру, должен ли человек, приезжающий в нашу страну работать, понимать язык, культуру? Конечно, должен. Но часто мигранты–водители даже не понимали, куда им ехать и где останавливаться. Так не должно быть, этого не предполагалось. По этой причине, в частности, были ужесточены штрафы за прикрытие нелегальной миграции», — рассказала политик.

Нелегальные мигранты, по ее словам, заполнили теневой рынок, что никак не помогает экономике страны. Более того, политик подчеркнула, что подобные практики создают проблемы в обеспечении правопорядка и безопасности населения.

«Никто не запрещает трудовую миграцию. Если кто-то хочет приехать и работать в нашей стране, он имеет на это право. Так и работодатели могут привлекать рядовых мигрантов. Сейчас выстроены понятные и прозрачные процессы», — подчеркнула Бессараб.

Она также допустила, что наблюдаемый сегодня отток мигрантов может быть связан не только с ужесточением требований, но и с проблемами перевода денег в другие страны. Политик предположила, что для ряда мигрантов работа в России могла стать не такой выгодной.

Ранее стало известно, что с начала 2024-го года Россию покинули миллион мигрантов. При этом их средний заработок в производственном секторе на протяжении года составил от 105 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

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