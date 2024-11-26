Экс-советник Пентагона Постол назвал Путина единственным адекватным лидером

Экс-советник Пентагона Теодор Постол в эфире YouTube-канала Dialogue Works назвал президента России Владимира Путина единственным адекватным лидером, который ведет себя разумно на фоне западных политиков.

«Путин пока единственный политический лидер в этой игре, который показывает, что у него есть мозг», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что выбранный российским президентом способ демонстрации новой ракеты «Орешник» указывает на понимание им своих действий, в отличие от Запада. По словам Постола, Путин явно осознает серьезность ситуации и опасность таких вооружений.

Ранее бывший советник Пентагона заявил, что баллистические ракеты «Орешник» не имеют аналогов в мире.

