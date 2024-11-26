В США раскрыли роль Трампа в перемирии между Израилем и Ливаном

Конгрессмен Уолц: перемирие между Израилем и Ливаном достигнуто благодаря Трампу

Конгрессмен от штата Флорида Майк Уолц, которого избранный президент США Дональд Трамп назначит своим советником по национальной безопасности в Белом доме, раскрыл, что перемирие между Израилем и Ливаном было достигнуто из-за победы республиканца на выборах. Такое мнение он выразил в своем посте в X.

«Его (Трампа, — прим. "Ленты.ру") громкая победа послала ясное сообщение остальному миру о том, что хаос не будут терпеть. Я рад видеть конкретные шаги по деэскалации на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении Уолца.

Он также выразил мнение, что коренной причиной хаоса является Иран, и отметил, что США не потерпят статус-кво поддержки терроризма Тегераном.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен выступить в роли главного переговорщика в процессе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря избирательного штаба политика Кэролайн Ливитт, после прихода к власти Трамп также планирует ужесточить санкции против Ирана и активизировать меры Вашингтона в вопросе борьбы с терроризмом и поддержки Израиля.