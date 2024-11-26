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19:56, 26 ноября 2024Из жизни

Власти одного города решили взорвать отель в новогоднюю ночь

Власти города в США взорвут в новогоднюю ночь отель, где жил Элвис Пресли
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Business Wire / AP

Власти города Мейкон, штат Джорджия, США решили взорвать старый отель в новогоднюю ночь. Об этом пишет Click Orlando.

Город встретит 2025 год необычным способом. Комиссия округа Мейкон-Бибб во вторник одобрила план по взрыву пустующего 16-этажного отеля в новогоднюю ночь. В 2023 году округ заплатил 4,5 миллиона долларов за покупку отеля в рамках федеральной процедуры банкротства. Во вторник городская администрация согласилась нанять фирму по сносу, чтобы избавиться от отеля. Власти Мейкона потратят на взрыв здания около 2,6 миллиона долларов. «Мы приобрели эту собственность, чтобы взорвать ее», — заявил мэр Лестер Миллер.

В отеле, открытом в 1970 году, когда-то останавливался американский актер и певец Элвис Пресли, однако он так и не стал прибыльным. В 1991 году Банковский департамент Нью-Йорка конфисковал отель, заявив, что он был частью мошеннической схемы по отмыванию денег и что в рамках этой схемы несколько финансовых организаций помогали бывшему президенту Ирака Саддаму Хусейну скрывать доходы от продажи нефти и поддерживали оружейные сделки.

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Отель в последние годы работы был известен как Ramada Plaza и после закрытия в 2017 году пустовал. Здание было спроектировано архитектором Морисом Лапидусом, известным зданиями отелей в Майами-Бич. Однако, по словам Миллера, это здание не имеет архитектурных особенностей и не подлежит реставрации.

Ранее сообщалось, что жительница США забронировала квартиру для отпуска и обнаружила там секретную комнату. Она нашла дверь, которая вела в странное темное помещение с цепями на полу и дверями с висячими замками.

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