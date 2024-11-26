Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:23, 26 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредил о деформирующем стопу виде зимней обуви

Остеопат Евдокимов: ношение угги может приводить к деформации стопы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: mongione / Shutterstock / Fotodom

Неправильно подобранная зимняя обувь может привести к деформации стопы и травмам, предупредил врач-остеопат Сергей Евдокимов. О том, какой вид обуви деформирует ногу, доктор рассказал в беседе с Life.

Он не рекомендовал ежедневно носить угги. «Угги плохо фиксируют ногу, а это нехорошо и даже опасно для стопы. Это может как раз приводить к деформации стопы за счет неправильного распределения нагрузки», — сказал врач.

Евдокимов обратил внимание на то, что низкие угги или обувь с мягкой пяткой могут увеличить риск повреждений, поскольку стопа недостаточно устойчива. Остеопат призвал использовать ортопедические стельки, лучше индивидуально подобранные. Для повседневного ношения зимой он призвал выбирать модели обуви с жестким задником, устойчивой подошвой и хорошей защитой от скольжения.

Материалы по теме:
Ниже пояса. Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Ниже пояса.Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
17 мая 2021
Любовь и угги Самая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
Любовь и уггиСамая уродливая обувь на свете вновь захватила женские ноги
5 февраля 2018

Ранее остеопат Дмитрий Симкин назвал каблуки опасными для некоторых женщин. По словам доктора, отказаться от каблуков нужно женщинам с поперечным плоскостопием, при котором часто развивается деформация стопы и появляется косточка у основания большого пальца.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Можем и будем». Главком ВСУ анонсировал новое контрнаступление Украины

      Популярная телезвезда в бикини похвасталась результатом похудения на видео

      Россиянин в пылу ссоры поджег бывшую жену

      Великобритания пообещала ответить на высылку дипломата из России

      Больная раком пассажирка осталась с синяками по всему телу после полета в США

      Украина попыталась атаковать российский регион

      Элтон Джон заявил о невозможности писать музыку из-за слепоты

      ВСУ пять раз за день атаковали ЗАЭС

      Большинство украинцев заявили о поддержке начала переговоров с Россией

      Предложена гипотеза о возмущении черных дыр из-за темной материи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше