Врач предупредил о деформирующем стопу виде зимней обуви

Остеопат Евдокимов: ношение угги может приводить к деформации стопы

Неправильно подобранная зимняя обувь может привести к деформации стопы и травмам, предупредил врач-остеопат Сергей Евдокимов. О том, какой вид обуви деформирует ногу, доктор рассказал в беседе с Life.

Он не рекомендовал ежедневно носить угги. «Угги плохо фиксируют ногу, а это нехорошо и даже опасно для стопы. Это может как раз приводить к деформации стопы за счет неправильного распределения нагрузки», — сказал врач.

Евдокимов обратил внимание на то, что низкие угги или обувь с мягкой пяткой могут увеличить риск повреждений, поскольку стопа недостаточно устойчива. Остеопат призвал использовать ортопедические стельки, лучше индивидуально подобранные. Для повседневного ношения зимой он призвал выбирать модели обуви с жестким задником, устойчивой подошвой и хорошей защитой от скольжения.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин назвал каблуки опасными для некоторых женщин. По словам доктора, отказаться от каблуков нужно женщинам с поперечным плоскостопием, при котором часто развивается деформация стопы и появляется косточка у основания большого пальца.