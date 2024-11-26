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15:50, 26 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа

ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Гуру
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Сообщается, что ВСУ направили боевые дроны в автомобили Гуру, его заместителя Максима Новака и нескольких сотрудников местной администрации. Машины оказались серьезно повреждены, но никто не пострадал.

Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. По городу стреляли из миномета, в результате погибли три человека, семь получили ранения.

До этого ВСУ ударили по скорой помощи в Херсонской области. Сообщалось, что водитель и фельдшер успели выскочить из машины за секунды до удара, после чего она была практически уничтожена.

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