ВСУ совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Гуру

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Сообщается, что ВСУ направили боевые дроны в автомобили Гуру, его заместителя Максима Новака и нескольких сотрудников местной администрации. Машины оказались серьезно повреждены, но никто не пострадал.

Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. По городу стреляли из миномета, в результате погибли три человека, семь получили ранения.

До этого ВСУ ударили по скорой помощи в Херсонской области. Сообщалось, что водитель и фельдшер успели выскочить из машины за секунды до удара, после чего она была практически уничтожена.