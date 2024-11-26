Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили покушение на главу Новокаховского округа Херсонской области Виталия Гуру. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.
Сообщается, что ВСУ направили боевые дроны в автомобили Гуру, его заместителя Максима Новака и нескольких сотрудников местной администрации. Машины оказались серьезно повреждены, но никто не пострадал.
Ранее ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Новой Каховке. По городу стреляли из миномета, в результате погибли три человека, семь получили ранения.
До этого ВСУ ударили по скорой помощи в Херсонской области. Сообщалось, что водитель и фельдшер успели выскочить из машины за секунды до удара, после чего она была практически уничтожена.