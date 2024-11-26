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11:33, 26 ноября 2024Из жизни

Женщина выиграла 10 миллионов рублей в день рождения

UPI: в США женщина выиграла $100 тысяч в лотерею в день рождения
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mike Segar / Reuters

В США жительница штата Мэриленд выиграла в лотерею 100 тысяч долларов (10,3 миллиона рублей) в день рождения. Об этом сообщает UPI.

Женщина из города Нью-Карролтон рассказала, что праздновала день рождения 14 ноября. В честь этого она заехала в магазин Zach's Liquor и купила билет розыгрыша Keno лотереи штата за 10 долларов.

Американка рассказала, что играет в эту лотерею с 1985 года и ранее уже выигрывала 20 тысяч долларов. «Когда я увидела, что выпало 100 тысяч долларов, то подумала: "Ура! Теперь я смогу купить новую машину!"» — поделилась она приятными воспоминаниями.

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Тем не менее в итоге женщина решила потратить деньги на ремонт дома, поездку в Лас-Вегас и пополнение сберегательного счета.

Ранее сообщалось, что удачливая россиянка купила лотерейный билет по дороге за медом и разбогатела. Ей достались 100 миллионов рублей.

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