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20:47, 26 ноября 2024Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире показала откровенное видео

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя звезда записала в сторис ролик, на котором запечатлела себя в ванной комнате. Она продемонстрировала на камеру стройную фигуру в коричневом бикини, состоящем из частично обнажающего грудь бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. На размещенных кадрах видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы распущены и уложены в кудри.

В июне руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.

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