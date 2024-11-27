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12:44, 27 ноября 2024Ценности

48-летняя звезда «Бригады» показала лицо без макияжа

48-летняя звезда сериала «Бригада» Екатерина Гусева показала лицо без макияжа
Екатерина Ештокина

Кадр: @_ekaterinaguseva_

Российская актриса Екатерина Гусева показала лицо без макияжа. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя звезда сериала «Бригада» опубликовала снимок, на котором запечатлела себя сидя в самолете. Артистка позировала в темной толстовке и с распущенными волосами рыжего оттенка. При этом на фото видно, что знаменитость отказалась от косметики и продемонстрировала естественную внешность.

Ранее блогерша Регина Тодоренко показала внешность без макияжа. Знаменитость предстала перед камерой в бежевом пальто и белой кофте на молнии, набросив на плечи шарф пастельных оттенков.

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