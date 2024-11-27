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12:04, 27 ноября 2024Россия

Белоусов поздравил военнослужащих с новым праздником

Белоусов поздравил военнослужащих с установленным Путиным Днем морской пехоты
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с новым праздником — Днем морской пехоты. Текст его обращения опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram.

День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября, установил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме Белоусов напомнил о более чем 300-летней истории морской пехоты, учрежденной Петром Первым. Бойцы этого рода войск участвовали во многих сражениях, в том числе во время Великой Отечественной войны, где доказали свою стойкость и верность присяге, подчеркнул он.

За время проведения специальной военной операции 22 морпеха были удостоены звания Героя России, а все подразделения морской пехоты были включены в состав гвардии, отметил он.

Ранее Белоусов поздравил с профессиональным праздником солдат, прапорщиков и офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты.

ЖЗЛ
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