Белоусов поздравил военнослужащих с установленным Путиным Днем морской пехоты

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с новым праздником — Днем морской пехоты. Текст его обращения опубликовала пресс-служба Минобороны в Telegram.

День морской пехоты, который будет отмечаться 27 ноября, установил президент России Владимир Путин.

В поздравительной телеграмме Белоусов напомнил о более чем 300-летней истории морской пехоты, учрежденной Петром Первым. Бойцы этого рода войск участвовали во многих сражениях, в том числе во время Великой Отечественной войны, где доказали свою стойкость и верность присяге, подчеркнул он.

За время проведения специальной военной операции 22 морпеха были удостоены звания Героя России, а все подразделения морской пехоты были включены в состав гвардии, отметил он.

Ранее Белоусов поздравил с профессиональным праздником солдат, прапорщиков и офицеров войск радиационной, химической и биологической защиты.