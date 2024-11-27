Путин установил новый праздник в Вооруженных силах России

Президент Путин распорядился сделать 27 ноября Днем морской пехоты в России

Президент России Владимир Путин распорядился учредить новый праздник в Вооруженных силах России — День морской пехоты. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Профессиональный праздник в Вооруженных силах будут отмечать 27 ноября. Указ главы государства об установлении Дня морской пехоты вступает в силу со дня его подписания.

В апреле правительство России учредило новый праздник — День работника электронной промышленности. Его будут отмечать в первое воскресенье октября.

До этого, в июне 2023 года, в России появился День военной присяги, который отмечается 21 ноября. Дата приурочена к изданию в 1721 году указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».