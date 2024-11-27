Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:09, 27 ноября 2024Россия

Путин установил новый праздник в Вооруженных силах России

Президент Путин распорядился сделать 27 ноября Днем морской пехоты в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин распорядился учредить новый праздник в Вооруженных силах России — День морской пехоты. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Профессиональный праздник в Вооруженных силах будут отмечать 27 ноября. Указ главы государства об установлении Дня морской пехоты вступает в силу со дня его подписания.

В апреле правительство России учредило новый праздник — День работника электронной промышленности. Его будут отмечать в первое воскресенье октября.

До этого, в июне 2023 года, в России появился День военной присяги, который отмечается 21 ноября. Дата приурочена к изданию в 1721 году указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Произошло изменение политики». Пентагон официально подтвердил разрешение Украине на удары ATACMS вглубь России

      В России 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию

      Российская разведка сообщила о намерении США полностью подчинить Армению

      ВС России нанесли удар по военному химпроизводству в Сумской области

      В России пообещали ответ на закрытие в Германии бюро Первого канала

      В российском городе мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной

      В Минобороны Литвы запретили хранить документы в российских сейфах

      Назван самый дорогой Дед Мороз российской эстрады

      Украина попыталась атаковать Севастополь

      Боевики ХАМАС заявили о готовности прекратить огонь в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше