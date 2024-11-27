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18:28, 27 ноября 2024Экономика

Россияне устали от многомесячных фекальных потопов и вышли на улицы

Челябинцы вышли на улицы из-за отсутствия отопления и фекальных потопов
Виктория Клабукова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Челябинске жильцы затопленных домов, устав от коммунальных аварий, вышли на улицы. О ситуации пишет портал 74.RU.

На многомесячные фекальные потопы жалуются собственники домов по улицам Трубников и Энергетиков. Подвалы в здании затоплены сточными водами уже полгода, отчего по всем квартирам стоит сырость и зловоние. Высокая влажность стоит и в местном почтовом отделении. В одном из домов такая ситуация наблюдается уже не первый год, но этим летом ситуация усугубилась. А с приходом осени хозяева столкнулись с очередной проблемой — в холод их оставили без отопления. На данный момент ресурс подается только в два подъезда из шести. Несмотря на это, горожане продолжают оплачивать счета за «коммуналку».

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Жалобы в коммунальные службы положения не изменили. Управляющие компании сменяют друг друга, отказываясь от обслуживания. Насосные машины работают на участке с регулярной периодичностью, квартировладельцы и сами приобрели помпы. Недавно на помощь к ним прибыли коммунальщики из администрации. Однако из-за старого коллектора на следующий день после откачки вода вернулась. Жители опасаются, что эту зиму проржавевшие коммуникации не выдержат — такой прогноз им дали слесари.

Не желая мириться с этим, челябинцы требуют привлечь к делу генпрокурора РФ Игоря Краснова, который накануне прибыл в город. На такое требование откликнулся вице-мэр по городскому хозяйству. Чиновник пообещал, что в двухнедельный срок будет завершено строительство нового коллектора, который избавит жильцов от прорывов канализации. В свою очередь, в управляющей компании заверили, что оперативно вернут отопление в квартиры.

Ранее на нескончаемые потопы в подвале пожаловались жители поселка Кузино Свердловской области. Накопившаяся в помещении вода доходит до такой высоты, что передвигаться там приходится на лодке.

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