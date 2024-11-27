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13:45, 27 ноября 2024Экономика

Европе предсказали холодную зиму и дорогой газ

Bloomberg: спрос на отопление в Европе превысит нормы из-за холодной зимы
Кирилл Луцюк

Фото: Manon Cruz / Reuters

Европейский континент ждет самая холодная за последние два года зима. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство сослалось на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, специалисты которого спрогнозировали, что с декабря по март температуры в ЕС останутся в основном ниже уровней, наблюдавшихся в последние два года. Как следствие, это разгонит спрос на отопление до самых высоких уровней с начала конфликта на Украине. Кроме того, холода обеспечат дальнейший рост цен на газ и электроэнергию, которые уже и так достаточно подорожали.

Наиболее низкие температуры ожидаются на юге — в Италии и на Балканах.

По данным Евростата, Евросоюзу пришлось повысить расходы на приобретение российского газа в III квартале на 150 процентов. Выросли и объемы этого импорта.

Обозреватель Bloomberg Хавьер Блас полагает, что Брюссель обманывал сам себя, когда полагал, что преодолел проблему зависимости от российских энергоносителей.

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