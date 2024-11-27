Генпрокурор возмутился зимним ремонтом дорог в российском городе

Генпрокурор Краснов возмутился зимним ремонтом дорог в Челябинске

Генпрокурор России Игорь Краснов возмутился тем, что ремонт дорог в Челябинске проводится зимой. Об этом стало известно URA.ru.

В связи с этим Краснов приказал проверить связи дорожников с чиновниками. По его словам, такие связи необходимо пресекать. «Нужно тщательно проверить эту сферу и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил генпрокурор.

Ранее Краснов отметил неудовлетворительное состояние военных городков в России. По его словам, сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны стали поступать чаще. Генпрокурор подчеркнул, что в преддверии зимних холодов это крайне опасно.