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14:01, 27 ноября 2024Экономика

Генпрокурор возмутился зимним ремонтом дорог в российском городе

Генпрокурор Краснов возмутился зимним ремонтом дорог в Челябинске
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Генпрокурор России Игорь Краснов возмутился тем, что ремонт дорог в Челябинске проводится зимой. Об этом стало известно URA.ru.

В связи с этим Краснов приказал проверить связи дорожников с чиновниками. По его словам, такие связи необходимо пресекать. «Нужно тщательно проверить эту сферу и почему у нас дороги ремонтируют зимой», — заявил генпрокурор.

Ранее Краснов отметил неудовлетворительное состояние военных городков в России. По его словам, сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны стали поступать чаще. Генпрокурор подчеркнул, что в преддверии зимних холодов это крайне опасно.

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