Власти отметили плачевное состояние военных городков

Генпрокурор Краснов: военгородки остаются в плачевном состоянии накануне зимы

Военные городки в России остаются в неудовлетворительном состоянии накануне зимних холодов. Об этом на личном приеме граждан в Челябинске заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов, передает ТАСС.

«Сигналы о плачевном состоянии жилищного фонда Министерства обороны поступают все чаще и чаще, в преддверии зимы это крайне опасно», — отметил Краснов. По его мнению, ситуация требует самого жесткого реагирования от надзорных органов. Поводом для беспокойств, в частности, стал военный городок в Чебаркульском районе Челябинской области. В связи с этим поручено провести служебную проверку военного прокурора Челябинского гарнизона Максима Рыженкова. В целом все военные прокуроры страны нуждаются в том, чтобы их «взбодрили», убежден Краснов.