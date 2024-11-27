Генпрокурор заявил о полной негодности коммунальных сетей в российском городе

Генпрокурор Краснов: коммунальные сети в Челябинске стали полностью негодными

Коммунальные сети в Челябинской области полностью пришли в негодность. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов, передает ТАСС.

По словам Краснова, проблемы ЖКХ в регионе «просто безмерны», но проблему никто не решает. «Я поручаю прокурору области провести масштабные проверки в сфере ЖКХ, посмотреть на все уполномоченные органы, управляющие компании: куда тратят деньги и на что, дать правовую оценку в случае выявления мошенничеств», — заявил генпрокурор.

Он подчеркнул, что сейчас жители Челябинска «не живет, а выживают». Краснов также поручил проверить работу правительства области по программе расселения ветхого и аварийного жилья.

Ранее Краснов возмутился зимним ремонтом челябинских дорог и поручил проверить связь дорожников с региональными чиновниками.