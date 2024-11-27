Израильское руководство обвинили в допущении нападения ХАМАС

NYT: израильское руководство обвинили в ошибках, приведших к нападению ХАМАС

Независимая комиссия обвинила израильское руководство, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в ошибках, приведших к нападению радикальной палестинкой группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Отмечается, что комиссия была создана выжившими после нападения и родственниками жертв и похищенных израильтян. Ее возглавляли пять бывших высокопоставленных чиновников, в том числе судья в отставке, начальник полиции и мэр города. Комиссия заслушала показания 120 свидетелей, в том числе бывших чиновников.

В отчете комиссии критикуется решение правительства переправлять деньги ХАМАС, которое позволило группировке закрепиться в секторе Газа за десять лет до нападения.

В результате расследования комиссия также раскритиковала высокопоставленных военных руководителей за сокращение численности войск, дислоцированных вдоль границы Израиля с сектором Газа, за ослабление дисциплины среди оставшихся солдат и за предпочтение радиоэлектронной разведки вместо визуального наблюдения за палестинским анклавом.

«Нетаньяху несет ответственность за подрыв всех центров принятия решений», — говорится в документе.

Ранее Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Уточняется, что мера вступит в силу 27 ноября в 10:00 (11:00 по московскому времени). На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что на севере и в центре страны запустили сигнал воздушной опасности из-за запуска ракет с территории Ливана.