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18:12, 27 ноября 2024Наука и техника

Мощность «Орешника» сравнили с «45 Хиросимами»

«Объясняем.рф»: мощность «Орешника» составляет 900 килотонн, или «45 Хиросим»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: function.mil.ru

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» в ядерном исполнении может доставлять заряды мощностью 900 килотонн. Об этом говорится в материале госпортала «Объясняем.рф».

Авторы правительственного портала отметили, что в ядерном исполнении «Орешник» может доставить заряды мощностью 900 килотонн, или «45 Хиросим». Сброшенная 6 августа 1945 года на Хиросиму бомба Little Boy («Малыш») была эквивалентна по мощности 13-18 килотоннам тротила.

В материале «Объясняем.рф» уточняется, что сбить ракету «Орешник» нельзя. Точнее, это возможно на ранней стадии полета, пока она не набрала максимальную скорость. Поэтому ракету запускают из глубины страны, с полигона Капустин Яр. Максимальная скорость «Орешника» составляет 12 380 километров, дистанция поражения — 5500 километров.

Также составители материала оценили время подлета «Орешника» к потенциальным целям в Европе. Так, до базы ПРО в США в польском Редзиково ракета подлетает за 11 минут, авиабазе «Раммштайн» в Германии — 15 минут, штаб-квартире НАТО в Брюсселе — 17 минут.

В конце ноября авторы журнала The National Interest заявили, что Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы». «Россия доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его применить», — говорится в публикации.

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