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12:08, 27 ноября 2024Наука и техника

В США заявили о «показавшей зубы» России

TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы». Об этом заявил американский журнал The National Interest (TNI).

«Этой атакой Москва показала зубы, не нанеся серьезного ущерба. Россия доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его применить», — говорится в публикации.

Там отмечается, что, несмотря на рискованность, запуск оказался впечатляющим и успешным, поскольку ракета достигла своей цели.

Ранее американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника».

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник», которая, по его словам, успешно поразила цели.

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