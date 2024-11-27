В США заявили о «показавшей зубы» России

TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»

Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы». Об этом заявил американский журнал The National Interest (TNI).

«Этой атакой Москва показала зубы, не нанеся серьезного ущерба. Россия доказала, что у нее есть оружие, ранее не представленное, и она готова его применить», — говорится в публикации.

Там отмечается, что, несмотря на рискованность, запуск оказался впечатляющим и успешным, поскольку ракета достигла своей цели.

Ранее американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника».

21 ноября в ходе своего обращения президент России Владимир Путин рассказал, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник», которая, по его словам, успешно поразила цели.