Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:40, 27 ноября 2024Наука и техника

В США раскрыли последствия удара «Орешника»

Исследователь США Майк Адамс: Запад не понимает значение удара «Орешника»
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Американский научный исследователь Майк Адамс заявил, что западные страны до сих пор не понимают, с чем они столкнулись после удара «Орешника». Об этом он написал в социальной сети Х.

Адамс раскрыл последствия удара «Орешника» и подчеркнул, что Запад не понимает значение произошедшего. По его мнению, НАТО ожидает конец.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта 2022

«Запад понятия не имеет, что по ним сейчас ударило. Российская система "Орешник" — это шах и мат для НАТО и США. Все американские авианосцы могут быть уничтожены в течение минуты», — отметил эксперт.

По мнению Адамса, Запад может ответить на использование «Орешника» отступлением или применением ядерного оружия. Он сравнил происходящее с игрой в шахматы с президентом России Владимиром Путиным. «Вы думали, что играете в "шахматы", но Путин играл в другую игру под названием "огнемет"», — заключил эксперт.

21 ноября в ходе своего обращения Путин заявил, что российские военные применили новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». По его словам, в ходе испытаний ракета поразила цели.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Что обязана выполнить каждая из сторон?

      Британским и французским войскам предрекли судьбу Наполеона в случае отправки на Украину

      В морском порту Петербурга произошел пожар на ледоколе

      Начавшие жить с женщинами мужчины поделились своими главными открытиями об их анатомии

      Загадочное существо растерзало косулю в старинной деревне

      НАТО обвинили в использовании Румынии для эскалации конфликта на Украине

      В США раскрыли последствия удара «Орешника»

      Предложено альтернативное строение Урана и Нептуна

      Известный российский блогер высказался о «бомжующих» в Европе россиянах

      В России предложили освободить от налога выплаты за больничный

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше