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15:50, 27 ноября 2024Россия

Кириенко заявил о востребованности победителей конкурса «Лидеры России. Политика»

Кириенко: победители и финалисты конкурса «Лидеры России. Политика» востребованы
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В органах власти оказались крайне востребованы победители и финалисты конкурса «Лидеры России. Политика». Об этом заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко во время выступления на брифинге, посвященном запуску второго сезона конкурса, передает ТАСС.

По его словам, выбившиеся в лидеры участники первого сезона оказались востребованы не только в Федеральном Собрании РФ и органах исполнительной власти, «но и в самых разных сферах и отраслях». Так, двое из них являются сенаторами, 18 человек — депутатами Госдумы восьмого созыва, еще 17 получили новые должности в иных структурах.

На данный момент открыта регистрация на второй сезон конкурса. Она продлится до января следующего года.

Ранее стало известно, что в Узбекистане захотели перенять опыт конкурса «Лидеры России». В рамках программы планировалось отобрать 100 потенциальных талантливых менеджеров по всей стране.

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