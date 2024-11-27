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20:40, 26 ноября 2024Из жизни

Кладоискатель нашел редкое модное украшение возрастом 1000 лет

В Великобритании нашли модную монету-брошь, отчеканенную тысячу лет назад
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Mykola Myakshykov / Globallookpress.com

В Великобритании кладоискатель из графства Эссекс нашел монету возрастом 1000 лет, переделанную в модное украшение. Об этом сообщает «Би-би-си».

Редкая серебряная монета-брошь была обнаружена еще в 2020 году, однако теперь музей Эппинг-Форест в городе Уолтхэм-Эбби решил приобрести ее, так как считает, что она является национальным сокровищем. Монета была отчеканена на монетном дворе в Йорке в период с 1056 по 1059 год. В то время Англией правил Эдуард Исповедник — предпоследний англосаксонский король.

Украшение представляет собой монету с нанесенным на нее крестом с четырьмя круглыми выпуклостями по его концам. На одной стороне монеты-броши отчеканена надпись EDPARD RX ANGL (Эдуард — король Англии), а на другой указано, что она была изготовлена мастером по имени Снеберн.

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Специалист по сокровищам Лори Роджерсон заявила, что подобные броши достигли пика своей популярности именно в правление Эдуарда Исповедника (1042-1066 годы). Данный экземпляр примечателен тем, что был изготовлен в Йорке, что является редкостью для монет того периода. Более того, эксперты считают, что брошь сразу же предназначалась в качестве украшения, а не была переделана из ходовой монеты, что случалось гораздо чаще.

Кроме того, крест на монете обозначал принадлежность его владельца к христианской вере, что являлось важным общественным заявлением.

Ранее сообщалось, что в Австрии сантехник обнаружил под полом ящик с золотыми монетами. Эксперты считают, что клад был зарыт в подвале виллы в годы Второй мировой войны.

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