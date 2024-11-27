Rolls-Royce займется обслуживанием проблемных конвертопланов V-22 Osprey

Пентагон: обслуживать проблемные конвертопланы будет Rolls-Royсe за $700 млн

Проблемные конвертопланы V-22 Osprey будет обслуживать американское подразделение компании Rolls-Royce за сумму почти в 700 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Как отметили в министерстве, компания займется обслуживанием двигателей для конвертопланов, несмотря на то, что ранее Конгресс призвал прекратить их эксплуатацию.

«Подразделение корпорации Rolls-Royce в Индиане получило контракт на 695 миллионов долларов на поддержку, логистические операции, ремонт и обслуживание двигателей для MV-22, CV-22 и CMV-22», — подчеркнули ведомстве. Работы должны закончить в ноябре 2026 года.

Ранее обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс заявил, что конвертоплан V-22 Osprey, который сочетает отдельные преимущества вертолета и самолета, не стоил потраченных на его разработку средств. Osprey получил гондолы с двумя двигателями Rolls-Royce T406, которые могут поворачиваться.