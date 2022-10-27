Американский конвертоплан Osprey назвали «ошибкой военных»

19FortyFive назвало американский конвертоплан V-22 Osprey «ошибкой военных»

Американский конвертоплан V-22 Osprey, который сочетает отдельные преимущества вертолета и самолета, не стоил потраченных на его разработку средств. Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс предположил, что V-22 стал самой большой ошибкой американских военных.

Osprey получил гондолы с двумя двигателями Rolls-Royce T406, которые могут поворачиваться. Когда двигатели расположены вертикально, конвертоплан способен приземляться и взлетать как вертолет, а после взлета Osprey может поворачивать гондолы на 90 градусов для горизонтального полета.

V-22 совершил первый полет в 1989 году, но из-за выявленных проблем эксплуатацию конвертоплана начали только в 2007 году.

«Что еще более тревожно, конвертоплан продолжал терпеть крушения. В 2000 году в общей сложности 23 морских пехотинца США погибли, когда два V-22 потерпели крушения в ходе отдельных инцидентов. Были внесены изменения, но репутация сохранилась: V-22 был самолетом, на котором пилоты должны были быть особенно осторожны», — пишет Касс.

В августе агентство Kyodo сообщало, что Военно-воздушные силы США приостанавливают эксплуатацию конвертопланов CV-22 Osprey из-за возросшего числа инцидентов с летательными аппаратами.