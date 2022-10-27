Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 27 октября 2022Наука и техника

Американский конвертоплан Osprey назвали «ошибкой военных»

19FortyFive назвало американский конвертоплан V-22 Osprey «ошибкой военных»

Фото: U.S. Department of Defense / Unsplash

Американский конвертоплан V-22 Osprey, который сочетает отдельные преимущества вертолета и самолета, не стоил потраченных на его разработку средств. Обозреватель 19FortyFive Харрисон Касс предположил, что V-22 стал самой большой ошибкой американских военных.

Osprey получил гондолы с двумя двигателями Rolls-Royce T406, которые могут поворачиваться. Когда двигатели расположены вертикально, конвертоплан способен приземляться и взлетать как вертолет, а после взлета Osprey может поворачивать гондолы на 90 градусов для горизонтального полета.

V-22 совершил первый полет в 1989 году, но из-за выявленных проблем эксплуатацию конвертоплана начали только в 2007 году.

Материалы по теме:
Проклятие команчи Почему США ищут замену легендарному вертолету Apache
Проклятие команчиПочему США ищут замену легендарному вертолету Apache
6 марта 2020
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

«Что еще более тревожно, конвертоплан продолжал терпеть крушения. В 2000 году в общей сложности 23 морских пехотинца США погибли, когда два V-22 потерпели крушения в ходе отдельных инцидентов. Были внесены изменения, но репутация сохранилась: V-22 был самолетом, на котором пилоты должны были быть особенно осторожны», — пишет Касс.

В августе агентство Kyodo сообщало, что Военно-воздушные силы США приостанавливают эксплуатацию конвертопланов CV-22 Osprey из-за возросшего числа инцидентов с летательными аппаратами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Россия предупредила США о последствиях использования спутников на Украине
Си Цзиньпин рассказал о способности КНР и США повысить стабильности в мире
Бойцов ВСУ обвинили в натравливании собаки на пленных
В ДНР сообщили об обстреле пяти населенных пунктов за 40 минут
В попытках США помочь ЕС справиться с энергокризисом увидели проблемы для Европы
Бывший пленный заявил о массированном ударе по Киеву
В России обвинили США в дестабилизации ситуации у Афганистана
Япония высказалась о тренировке сил стратегического сдерживания в России
Маск опроверг сообщения о намерении уволить 75 процентов сотрудников Twitter
Американский конвертоплан Osprey назвали «ошибкой военных»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.