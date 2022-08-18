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ВВС США приостановят эксплуатацию конвертопланов Osprey

ВВС США приостановят эксплуатацию конвертопланов CV-22 Osprey из-за серии инцидентов

Фото: Issei Kato / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США приостанавливают эксплуатацию конвертопланов CV-22 Osprey из-за возросшего числа инцидентов с летательными аппаратами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Директор по связям с общественностью Командования специальных операций ВВС США Ребекка Хейз отметила, что ведомство поручило приостановить эксплуатацию CV-22 после серии инцидентов с конвертопланами.

Отмечается, что эти инциденты связаны с неисправностями агрегатов, которые связывают двигатель с винтами конвертоплана. В ближайшие дни ВВС будут работать с представителями промышленности над мерами, которые снизят вероятность возникновения аварийных ситуаций.

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Конвертоплан V-22 Osprey совершил первый полет в 1989 году. Летательный аппарат с двумя двигателями Rolls-Royce T406 сочетает отдельные преимущества самолета и вертолета. V-22 находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, Военно-морских сил и ВВС. CV-22 является модификацией конвертоплана для Командования специальных операций ВВС США.

Ранее издание The Drive обратило внимание на видео крушения американского конвертоплана V-22 на палубу десантного корабля Green Bay.

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Даниил Иринин
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