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Появилось «душераздирающее» видео крушения конвертоплана на десантный корабль

Появилось видео крушения американского конвертоплана V-22 на десантный корабль Green Bay

На YouTube появилось видео крушения конвертоплана V-22 Osprey на палубу десантного транспорта-дока Green Bay типа San Antonio. На «душераздирающий» ролик обратило внимание издание The Drive.

Инцидент с американской военной техникой произошел в августе 2017 года вблизи побережья Квинсленда (Австралия). Видео происшествия, в результате которого погибли три человека, а 23 — получили ранения, опубликовано впервые.

В ролике конвертоплан, пытаясь сесть на корабль, внезапно накреняется, задевая палубу левой гондолой. Издание отмечает, что, «когда лопасти несущего винта ударяются о палубу или любой другой объект, они превращаются в большие осколки высокоскоростной шрапнели, которые могут разрезать человека или летательный аппарат надвое».

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В отчете Корпуса морской пехоты (КМП) США отмечается, что при заходе на посадку конвертоплан не смог подключиться к системе аэронавигации корабля, в результате чего экипаж летательного аппарата получал указания от авиадиспетчеров. Основной причиной инцидента считается большая масса груза, переносимого конвертопланом.

В сентябре 2018 года РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонной промышленности, сообщило, что Воздушно-десантные войска России готовят техническое задание на создание десантного конвертоплана (гибрид самолета и вертолета).

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Иван Потапов
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