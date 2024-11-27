Лавров назвал циничной попытку Запада нажиться на бедах самых уязвимых стран

Лавров: Запад цинично наживается на бедах самых уязвимых стран

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете» назвал циничной попытку Запада нажиться на бедах самых уязвимых стран. Текст имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В качестве примера министр привел тот факт, что после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году США пообещали выделить 2,5 миллиарда долларов помощи, однако лишь 2,6 процента дошли до местных организаций, остальное осталось у американских подрядчиков.

«И это не единичный случай. Не менее вопиющие махинации "проворачивали" с западной помощью для народов Ирака и Афганистана — стран, которые сами же американцы и их натовские сателлиты сначала основательно разрушили», — добавил глава МИД.

Лавров отметил, что развивающиеся страны настойчиво ставят вопрос о своем месте в системе международного разделения труда, где наиболее ярко проявляется неоколониализм. Так, от реализации кофе на мировом рынке африканские страны получают лишь десять процентов, остальные средства уходят транснациональным корпорациям.

В феврале глава МИД России выступил на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» Он отметил, что в мире до сих пор насчитывается 17 территорий, которые пребывают в колониальной зависимости. Министр обратил внимание на важность выработки единого подхода мирового большинства к процессам деколонизации.

