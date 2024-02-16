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16:06, 16 февраля 2024Мир

В России осудили сохранение колониальных практик

Лавров: в колониальной зависимости остаются еще 17 территорий мира

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В мире до сих пор насчитывается 17 территорий, которые пребывают в колониальной зависимости. Такую практику необходимо прекратить, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В наших совместных усилиях мы предлагаем (...) завершить начатую советской дипломатией на площадке ООН работу по деколонизации, ведь до сих пор в колониальной зависимости остаются 17 территорий, которые метрополии не собираются освобождать, несмотря на требования соответствующих резолюций ООН», — подчеркнул он.

Сергей Лавров выступил на пленарном заседании форума сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма «За свободу наций!» Он также обратил внимание на важность выработки единого подхода мирового большинства к процессам деколонизации.

Ранее Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совете безопасности ООН. По его словам, отказ от этого права сделает Совбез бесполезной структурой.

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      Дмитрий Попов
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