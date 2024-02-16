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13:44, 16 февраля 2024Мир

Лавров раскритиковал отказ от права вето в Совбезе ООН

Лавров: отказ от права вето превратит Совбез ООН в бесполезную структуру

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Отказ от права вето превратит Совет безопасности ООН в бесполезную структуру. С такой критикой выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его цитирует РИА Новости.

«Отказаться от вето нереально. Тогда ООН так же, как Лига наций просто превратится в бесполезную структуру, которая будет только дополнительно нагнетать конфронтацию», — подчеркнул министр.

По словам Лаврова, право вето в Совбезе ООН — «не привилегия, это инструмент обеспечения выверенных решений».

Ранее президент США Джо Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совбеза. Это делается в том числе из-за критики по поводу невозможности урегулировать конфликт на Украине в нынешних условиях.

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      Глеб Бажуткин
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