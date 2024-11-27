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00:05, 27 ноября 2024Мир

Лавров оценил возможность урегулирования конфликта на Украине

Лавров: украинский кризис пока далек от политико-дипломатического урегулирования
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете», текст которого имеется в распоряжении «Ленты.ру», оценил возможность политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что пока конфликт далек от разрешения, поскольку США и его союзники «одержимы идеей нанесения России стратегического поражения» и готовы на многое для ее реализации.

«Эскалационным шагом стало нанесение ракетных ударов вглубь территории нашей страны. Все наши предупреждения о том, что на эти неприемлемые действия будет дан адекватный ответ, были проигнорированы», — подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что президент России Владимир Путин 21 ноября четко обозначил реакцию Москвы на подобные шаги. Он выразил уверенность, что все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре понесут заслуженное наказание.

Ранее глава МИД заявил, что применение американских дальнобойных ракет ATACMS Украиной против России говорит о желании западных стран пойти на эскалацию конфликта.

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