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17:29, 19 ноября 2024Мир

Лавров заявил о желании Украины и Запада пойти на эскалацию

Лавров: применение ATACMS против РФ говорит о желании Запада пойти на эскалацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Применение американских дальнобойных ракет ATACMS Украиной против России говорит о желании западных стран пойти на эскалацию конфликта. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, его цитирует телеканал RT.

«То, что ATACMS по Брянской области сегодня ночью использовался неоднократно, это, конечно, сигнал о том, что они хотят эскалации. Без американцев использовать эти высокотехнологичные ракеты, президент об этом говорил, невозможно», — сказал министр.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация действующего президента США Джо Байдена сделала все возможное, чтобы боевые действия на Украине продолжились, а конфликт затянулся.

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