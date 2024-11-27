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00:06, 27 ноября 2024Мир

Лавров указал на продолжающуюся эксплуатацию Западом своих бывших колоний

Лавров: эксплуатация Западом бывших колоний не прекращалась, приняв иную форму
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Российской газете», текст которого имеется в распоряжении «Ленты.ру», указал на продолжающуюся эксплуатацию Западом своих бывших колоний. По его словам, она приняла иную форму, сохранив прежние цели.

«Она лишь изменила форму, а цель осталась той же — "выкачивать" ресурсы стран Азии, Африки и Латинской Америки ради сохранения доминирования Запада и поддержания высокого уровня жизни его населения», — сказал министр.

Лавров добавил, что методы при этом используются различные, начиная от санкционного давления и заканчивая принуждением к неравноправным соглашениям. Все это приводит к замедлению развития стран Глобального Юга и Востока, особенно самых бедных и наименее развитых.

Ранее глава МИД назвал «проявлением неоколониализма» санкционную политику США и их союзников в Европе. Он подчеркнул, что подобная конфронтационная повестка является непродуктивной.

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