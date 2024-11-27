Специалист раскрыл подробности об опасности мефедрона и его аналогов

Специалист Минаков: мефедрон и его аналоги — одни из самых опасных наркотиков

Мефедрон и его аналоги, например клефедрон — это одни из самых опасных наркотиков сегодня, потому что они сильно влияют на мозг человека, рассказал сотрудник наркологической больницы, общественный деятель Михаил Минаков. О последствиях приема наркотических веществ специалист сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Мефедрон, альфа ПВП и так далее — мы объединяем это. Это один из самых страшных наркотиков, и у него сейчас есть сленговое название "соль". Насколько один яд [из этой группы] страшнее другого, очень сложно сказать, потому что и тот, и тот — одни из самых сложных, самых опасных наркотиков, которые на сегодняшний день существуют. Это тяжелейшие наркотики. Они очень сильно бьют по структуре головного мозга. Человек становится неадекватным», — сообщил Минаков.

По словам специалиста, люди, принимающие «соль», очень долго и сложно проходят реабилитацию. Процесс восстановления длится около года, однако даже после него присутствуют серьезные побочные действия.

«У них проблемы с речью, сильно страдают мыслительные процессы. У человека реально может отсутствовать критическое мышление, потому что мозг настолько пострадал», — объяснил он.

Все это зло Михаил Минаков сотрудник наркологической больницы, общественный деятель

Также Минаков предположил, что создание аналогов происходит из-за желания наркодилеров остаться незаметным для правоохранительных органов.

«Наркомафия эти названия меняет, чтобы как бы не попадаться. Формулу немного изменили — и все», — заключил сотрудник наркологической больницы.

Ранее стало известно, что россияне все чаще сталкиваются с более токсичным аналогом мефедрона — клефедроном. Об этом «Ленте.ру» рассказали сразу несколько собеседников в даркнете, а также пожелавший остаться анонимным сотрудник одного из экспертно-криминалистических центров (ЭКЦ) МВД.

27 ноября «Лента.ру» выпустила масштабное расследование об эпидемии мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума». «Лента.ру» изучила события, которые произошли на наркорынке после закрытия маркетплейса-монополиста «Гидра», и поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует, а также как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема. Расследование показало, как потребление мефедрона разрушает здоровье и психику людей, толкает их на преступления ради одной дозы и почему именно мефедрон заполонил российский рынок запрещенных веществ.