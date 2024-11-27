Россияне все чаще сталкиваются с новым токсичным наркотиком. Чем он опасен?

Россияне все чаще сталкиваются с более токсичным аналогом мефедрона

Россияне все чаще сталкиваются с более токсичным аналогом мефедрона — клефедроном. Об этом «Ленте.ру» рассказали сразу несколько собеседников в даркнете, а также пожелавший остаться анонимным сотрудник одного из экспертно-криминалистических центров (ЭКЦ) МВД.

В 2023 году большая часть ввозимых с окраин Шанхая прекурсоров была заблокирована на этапе доставки в Россию. Многие начали искать альтернативу мефедрону, и ею стал клефедрон. Синтез состоит из меньшего количества этапов в сравнении с изготовлением мефедрона. Немаловажно и то, что достать прекурсоры для него в разы легче в том же Китае представитель одного из специализированных даркнет-форумов для химиков

При этом в ЭКЦ МВД отметили, что в общей массе изъятых в России наркотиков, которые поначалу приняли за мефедрон, он может составлять лишь 10-15 процентов. Остальная часть — это клефедрон, что становится понятно во время лабораторного исследования: в клефедроне есть атом хлора, который делает вещество еще более токсичным.

«Дефицитные прекурсоры заменяют практически одинаковыми по названиям реагентами — разница лишь в валентности и объеме левых и правых электронов, — уточнили даркнет-химики. — Поэтому многие производители без химического образования даже не знают о проблеме».

Насколько мефедрон распространен в России?

Мефедрон считается одним из главных наркотиков современной России. Спрос на него начал расти еще в конце 2010-х, а к 2020 году он уже занимал уверенное первое место на витрине «Гидры» — маркетплейса-монополиста российского наркорынка — с показателем в 31,5 процента от общего числа закладок. В рознице в европейской части страны грамм мефедрона стоит 2500-3000 рублей, при этом себестоимость его изготовления — всего 100-150 рублей.

«История с мефедроном в России непростая. Синтетические наркотики на сегодняшний день — амфетамин, мефедрон, достаточно популярны у молодежи и не только. Синтетика доступнее, она приятна по цене, особенно для молодых. Все это красиво упаковано и представлено», — сказал в беседе с «Лентой.ру» психиатр Владимир Каторгин, добавив, что достать мефедрон в России не составляет никакого труда, а зависимость от него провоцирует личностную деградацию, резкие когнитивные нарушения, грозит инфарктом или инсультом.

По оценкам основателя одного из крупных российских даркнет-маркетплейсов, ежемесячный оборот мефедрона в стране по состоянию на 2022 год мог достигать 3-5 тонн. При этом спрос на наркотик к началу того года в России был настолько высоким, что его дефицит наблюдался даже в Москве. А ведь в экосистеме, сложившейся вокруг мефедрона, работает огромное количество варщиков, перевозчиков крупных партий, сотрудников наркоскладов и кладменов, разносящих небольшие закладки по улицам российских городов.

О чем говорится в расследовании «Ленты.ру»

Эпидемии мефедроновой зависимости в России было посвящено выпущенное «Лентой.ру» 27 ноября масштабное расследование — «Русская мефедроновая чума».

«Лента.ру» поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и возникшая вокруг него глобальная экосистема.

Российские силовики практически ежедневно изымают крупные партии мефедрона Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Комментируя публикацию материала, депутат Государственной Думы Виталий Милонов отметил, что мефедрон — достаточно опасное вещество, как и другие, в том числе относящиеся к классу эйфоретиков. В связи с этим парламентарий предложил провести в России «тотальную проверку населения на наркотики».

Хотелось бы, чтобы наши полицейские, которые занимаются наркотиками, работали больше не только по закладчикам, но и по изготовителям и организаторам. Хотя понятно, что выгодно этих лохов [закладчиков] ловить. К сожалению, я думаю, что любой серьезный профессионал прекрасно знает, где, кто и как этим вопросом занимается Виталий Милонов депутат Государственной думы

На расследование отреагировал и коллега Милонова — первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федор Тумусов. По его словам, употребление мефедрона является угрозой национальной безопасности, с которой необходимо жестко бороться. Одним из вариантов решения проблемы, считает Тумусов, может стать воссоздание Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.