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13:37, 27 ноября 2024Россия

Названа причина популярности мефедрона в России

Психиатр Каторгин: мефедрон стал самым популярным наркотиком из-за доступности
Дарья Новичкова
Дарья Новичкова (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Синтетический наркотик мефедрон, который стал самым распространяемым в России запрещенным веществом, оказался популярным из-за его невысокой цены и доступности, заявил психиатр Владимир Каторгин. Так он прокомментировал вышедшее на «Ленте.ру» расследование «Русская мефедроновая чума» о захлестнувшей Россию эпидемии употребления мефедрона.

История с мефедроном в России непростая. Синтетические наркотики на сегодняшний день — амфетамин, мефедрон, достаточно популярны у молодежи и не только. Синтетика доступнее, она приятна по цене, особенно для молодых. Все это красиво упаковано и представлено

Владимир Каторгинпсихиатр

Как отметил специалист, достать мефедрон в России не составляет никакого труда. При этом любое наркотическое вещество, которое человек впервые употребит, на генетическом уровне вызовет у него зависимость. Если человек употребил запрещенные вещества несколько раз, благоприятного исхода ситуации, по словам психиатра, скорее всего ожидать не стоит. Зависимость от мефедрона спровоцирует личностную деградацию, резкие когнитивные нарушения, может грозить инфарктом или инсультом.

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О чем говорится в расследовании «Ленты.ру»

27 ноября «Лента.ру» выпустила масштабное расследование про эпидемию мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума».

«Лента.ру» поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и возникшая вокруг него глобальная экосистема. Также источники издания подтвердили, что в стране появился и новый опасный наркотик — клефедрон. Он представляет собой дешевый и более простой в производстве аналог мефедрона.

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