Российский рынок заполонил новый опасный наркотик

В России под видом мефедрона все чаще продается более опасный клефедрон

Наркопотребители из России столкнулись с новым опасным наркотиком, заполонившим отечественный рынок запрещенных веществ. Как подтвердили «Ленте.ру» сразу несколько источников в даркнете, а также в одном из региональных экспертно-криминалистических центров МВД страны, речь идет о клефедроне — дешевом и более простом в производстве аналоге мефедрона.

«Большая часть ввозимых прекурсоров с окраин Шанхая была заблокирована на этапе доставки в Россию, — описывает в интервью Telegram-каналу о наркотиках события 2023 года представитель одного из специализированных даркнет-форумов для химиков. — Многие начали искать альтернативу мефедрону, и ею стал клефедрон. Синтез состоит из меньшего количества этапов в сравнении с изготовлением мефедрона. Немаловажно и то, что достать прекурсоры для него в разы легче в том же Китае».

Один из криминалистов МВД на условиях анонимности подтвердил, что в российских регионах реальная доля изымаемого мефедрона может составлять лишь 10-15 процентов. Все остальное, что продается и поступает на исследования под видом популярного вещества, на самом деле все чаще оказывается клефедроном. Его ключевое отличие заключается в наличии в структуре атома хлора, который делает клефедрон еще более токсичным, чем мефедрон.

«Дефицитные прекурсоры заменяют практически одинаковыми по названиям реагентами — разница лишь в валентности и объеме левых и правых электронов, — уточнили даркнет-химики. — Поэтому многие производители без химического образования даже не знают о проблеме».

«Лента.ру» выпустила масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», в рамках которого изучила события, произошедшие на российском рынке после закрытия отечественного монополиста — маркетплейса «Гидра». Кто заменил бывшего гиганта и как новые игроки разделили между собой смертельный пирог? Почему именно мефедрон начал доминировать на рынке и как увлечение этим веществом превратилось в настоящую эпидемию? Как изменился мир кладмена и зачем люди идут в эту профессию, прекрасно зная, что российские колонии переполнены их «коллегами» по ремеслу. Обо всем этом читайте в расследовании «Русская мефедроновая чума».