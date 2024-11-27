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12:41, 27 ноября 2024Россия

В Госдуме прокомментировали расследование «Ленты.ру» об эпидемии мефедрона в России

Депутат ГД Тумусов: наркотики являются угрозой национальной безопасности
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Употребление наркотиков, таких как мефедрон, является угрозой национальной безопасности, с которой необходимо жестко бороться, и для этого — воссоздать Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), заявил в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Государственной Думы (ГД) по охране здоровья Федот Тумусов. Так он прокомментировал вышедшее на «Ленте.ру» расследование о захлестнувшей Россию эпидемии употребления мефедрона.

«Надо восстановить Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, которая раньше занималась борьбой с наркотиками, потому что это очень специфический вид преступности, им надо специально заниматься», — полагает он.

По словам парламентария, МВД, на которое сейчас возложены эти функции, чисто технически не может полностью контролировать ситуацию с наркотиками.

Депутат призвал «жестко бороться с теми, кто распространяет, делает бизнес на этом деле», отметив, что, с другой стороны, «людям надо разъяснять опасность употребления» наркотиков.

«Только один путь. Во-первых, тех, кто "заразился", надо лечить. А тем, кто находится в зоне риска, это особенно молодежь, школьники, студенты, люди, которые тусуются в разных клубах, — тут нужна разъяснительная работа, другого нет... Те, кто заболел, кто уже втянулся в это дело, — их надо лечить, их надо реабилитировать в социальном плане. Это лечение ведь не предполагает, что больному поставили кучу уколов, он выздоровел и пошел. Надо специальную работу проводить. Здесь нужны и психологи, и другие специалисты», — сказал Тумусов.

27 ноября «Лента.ру» выпустила масштабное расследование про эпидемию мефедроновой зависимости в России — «Русская мефедроновая чума». «Лента.ру» поговорила с правоохранителями, потребителями мефедрона, закладчиками, химиками-варщиками, продавцами и владельцами наркомагазинов в даркнете. Они рассказали, как устроен многомиллиардный рынок мефедрона и кто его контролирует, а также как вокруг этого наркотика образовалась глобальная экосистема. В России, как подтвердили «Ленте.ру» источники в даркнете, а также в региональном экспертно-криминалистическом центре МВД, появился и новый опасный наркотик — клефедрон. Он представляет собой дешевый и более простой в производстве аналог мефедрона.

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