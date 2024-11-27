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18:51, 27 ноября 2024Россия

Мэр Норильска ответил на данные об исключении свинины из школьного питания из-за религии

Мэр Карасев: свинину исключили из питания в школе Норильска более трех лет назад
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сообщения о том, что свинину исключили из питания школ Норильска по религиозным причинам, не соответствуют действительности. Опровержение опубликовал мэр города Дмитрий Карасев в Telegram.

По его словам, свинину не использовали в питании школ Норильска уже более трех лет. «В том, что блюд с использованием свинины нет в школьном меню, нет никакого религиозного подтекста, предпочтение отдается в пользу диетических видов мяса (говядина, курица)», — объяснил Карасев, отвечая на появившуюся в сети информацию.

Мэр подчеркнул, что 13 ноября к нему на личный прием приходила горожанка, которая наоборот предлагала вернуть свинину в рацион школьников. Сейчас с заявлением россиянки работает Роспотребнадзор совместно с управлением образования и родителями. «Именно поэтому я поручил провести внеплановую дегустацию, — добавил Карасев. — Родители остались довольны существующим меню».

Ранее сообщалось, что поставщик школьного питания из Норильска перестал кормить детей свининой. Представитель компании в беседе с журналистами заявил, что предприятие считает «правильным уважать религиозные особенности питания». При этом он подчеркнул, что решение принято также из соображений пищевой ценности и безопасности.

В сентябре Роскачество напомнило об обязанности российских школ обеспечивать учеников горячим питанием. При этом в организации подчеркнули, что с 2020 года в стране действуют нормы, согласно которым школы обязаны предоставлять бесплатное горячее питание ученикам начальных классов. При этом родители учеников не должны предоставлять никакие дополнительные документы.

ЖЗЛ
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